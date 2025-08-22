اتهم الجيش الإسرائيلي ضابطاً رفيع المستوى في الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله في إخفاء حادثة قتل أحد جنود اليونيفيل على يد عناصر حزب الله.

وكتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة "أكس":

قتل شون روني وهو أحد جنود اليونيفيل من مواليد ايرلندا في قرية القبية جنوب لبنان في شهر كانون الأول من العام 2022. وفي أواخر شهر تموز الماضي تمت إدانة 6 من عناصر حزب الله بتورطهم في قتل روني ومن بينهم المدعو محمد عيد الذي حكم عليه بالإعدام لإقدامه على جريمة القتل.

يكشف الجيش الإسرائيلي ان المدعو سهيل بهيج حرب وهو رئيس شعبة استخبارات الجنوب لدى الجيش اللبناني قد تواصل مع جهات تابعة لحزب الله باستمرار لغرض إخفاء الحادثة المذكورة. وكان حرب الذي كشف سابقاً في الإعلام انه تعاون مع حزب الله، يعمل على تشويش مسار التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش اللبناني في القضية ومنع تقديم عناصر حزب الله الضالعين في حادثة القتل للعدالة.

إن محاولة حزب الله تعزيز مكانته من خلال العملاء ستفشل في إخفاء حقيقة الخراب الذي جلبته المنظمة الإرهابية للبنان.

والآن اكثر من ذي قبل لقد وجد مواطنو لبنان طريقا حقيقيا يؤدي إلى الازدهار والسلام والاستقرار التي من شأنها ان تجانب الظلم وتضمن العدالة لجميع سكان لبنان.

رد الجيش اللبناني: نفى الجيش اللبناني اليوم الجمعة الأخبار التي أوردها "أحد الحسابات المعادية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضابط من الجيش بالتغطية على المتورّطين في قتل عنصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل في كانون الأول/ديسمبر 2022".

وأكّدت في بيان أن "ضباط المؤسسة العسكرية يؤدّون واجبهم الوطني وينّفذون مهماتهم بكل نزاهة واحتراف في مختلف المناطق اللبنانية".

وتابعت: "الضابط المذكور أدى دوراً مهمًاً في التنسيق مع اليونيفيل وكشف ملابسات الحادثة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنسيق الوثيق والمتواصل بين الجيش واليونيفيل".

وأضافت: "في المقابل، يمعن العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للسيادة الوطنية، ويستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، ونشر الأكاذيب، مثبتاً أكثر من أي وقت مضى إصراره على زعزعة الاستقرار الداخلي للبنان".