أعلن إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان ببيان، أن "المجلس التنفيذي اجتمع وبحث في قضية الحملات الإعلامية والفبركات التي تطال بعض الأفران، وخاصة أفران شمسين، والتي تهدف إلى تشويه السمعة وضرب القطاع والإضرار بثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية التي تؤمّن الخبز اليومي".

وإذ استنكر الإتحاد "هذه الحملات الممنهجة"، أكد وقوفه "الكامل إلى جانب كل الأفران الشرعية والملتزمة بالقوانين والأنظمة"، مشددا على أن "أي محاولة لزعزعة استقرار هذا القطاع الحيوي لن تمرّ، وسيتم ملاحقة مطلقي الشائعات بالوسائل القانونية أمام القضاء المختص".

وأشار الى أنه "ليس من حق أي شخص لديه مشكلة مع فرن أو مطعم أو شركة أن يتعامل معها بكيدية عبر منصّات التواصل الاجتماعي، كما لا يحق لأحد أن يحقق أرباحا أو مشاهدات على حساب القطاعات الإنتاجية وسمعة لبنان، لأن هذا الأمر يشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني".

وطالب "جميع الوزارات، وخاصة وزارات العدل والداخلية والدفاع والاقتصاد، إضافة إلى جميع الأجهزة الأمنية والقضاء، بوضع حد لكل من يسيء إلى البلد ومؤسساته، باعتبار أن الجهات الرقابية الرسمية هي وحدها المخولة بمحاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية". كما طالب بـ"معاقبة كل من قام بفبركة وتشهير عبر مقاطع فيديو أساءت لأفران شمسين وغيرها من الأفران، تحت ذرائع سيتم كشف حقيقتها قريبا".

وأهاب الإتحاد بـ"وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة التي لا تخدم إلا مروّجيها على حساب لقمة عيش اللبنانيين".

وأكد أن "الخبز سيبقى خطا أحمر، والأفران ستبقى في خدمة المواطنين رغم كل التحديات".