أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، رفضه مقترحات أوروبية لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات عليها.

وأكد تاجاني في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إيطاليا لا توافق على طلب إسبانيا بإنهاء الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وفي وقت سابق الإثنين، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد الأوروبي إلى “التحلي بالشجاعة في فرض عقوبات على إسرائيل” التي تواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ورأى تاجاني أن مواصلة الحوار مع إسرائيل “أمر بالغ الأهمية” وبفضل ذلك تمكنت بلاده من “إجلاء ما يقرب من ألف شخص من غزة” دون تفاصيل أخرى عن هؤلاء الأشخاص.

وأضاف: “نحن الدولة الأولى في العالم، إلى جانب مصر وعُمان، التي استقبلت أكبر عدد من الفلسطينيين من غزة، وقد تمكنا من ذلك بفضل حوارنا المفتوح مع إسرائيل، كما نحن الوحيدون في التمكن من إدخال قافلة تابعة للأمم المتحدة إلى غزة، وليس مجرد قافلة مساعدات إنسانية خاصة”.

وأشار إلى موافقة بلاده على فرض عقوبات على “المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهكون القوانين في الضفة الغربية”.