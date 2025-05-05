كشفت إيران عن صاروخ باليستي جديد، مساء الأحد، قائلة إنه "إذا تعرضنا لاعتداء سنرد بقوة"، بحسب وكالة أنباء مهر شبه الرسمية.

وأوضحت وكالة مهر أن الصاروخ الجديد، واسمه "قاسم بصير"، يبلغ مداه 1200 كيلومتر "كحد أدنى".

ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع الإيراني، العميد نصير زاده، قوله خلال الكشف عن الصاروخ "وردًا على التهديدات الأمريكية: إذا تعرضنا لاعتداء سنرد بقوة وسنستهدف كافة المصالح والقواعد الأمريكية".

وأضاف: "ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء".

وقال وزير الدفاع الإيراني: "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية... بفضل نظام التوجيه والتحكم الجديد وجسمه المصنوع من ألياف الكربون التي تبقي الصاروخ متخفيًا لحد كبير عن الرادارات".

وأضاف: "الرأس الحربي لصاروخ قاسم نصير يستطيع تجاوز جميع المضادات بما فيها نظام "ثاد" المضاد للصواريخ الباليستية، والذي يستخدم التوجيه عبر الأقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضية المتطورة".

واعتبر المسؤول الإيراني أن "هذه الخبرة العملياتية نتيجة المعرفة الفنية المكتسبة من العمليات الصاروخية الكبرى في الوعد الصادق 1و2"، عند إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل في شهري أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2024.