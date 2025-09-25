نجحت فرق الإنقاذ الكولومبية أمس الأربعاء، في إخراج 23 عاملًا سالمين، بعدما علقوا طوال يومين على عُمق 80 مترًا داخل منجم للذهب انهار في شمال غرب البلاد.

وعلى وقع تصفيق أهاليهم، خرج العمال الـ23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم “لا ريليكيا” الواقع على بعد حوالي أربع ساعات من ميديلين (شمال غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد.

وكان العمال الذين حوصروا تحت الأرض منذ مساء الإثنين، يتلقّون الطعام والماء عبر أنابيب، وقد تمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ عبر الهاتف.

وأفادت وكالة التعدين، بأن سبعة عمال تمكنوا من الخروج من المنجم المنهار صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ انتهت بعد “48 ساعة من العمليات المتواصلة”.