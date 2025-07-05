أصيب خمسة أشخاص بجروح، جراء انفجار قارب مساء أمس الجمعة، في بحيرة لانيير الشهيرة بولاية جورجيا الأميركية.

وأعلنت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة هول، أن أسباب الحريق لا يزال قيد التحقيق، بينما لا تزال الظروف التي أدت إلى الانفجار غير واضحة.

وذكرت الإدارة في بيان صحافي، أن فرق الإطفاء استجابت لبلاغ عن انفجار قارب حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ليجدوا قاربا مشتعلا بلهب يصل ارتفاعه إلى 5 أقدام وخمسة مصابين في مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة، دخانا أسود ولهبا كثيفا يتصاعدان من القارب، بينما كان راكبو قوارب أخرى قريبة يشاهدون المشهد.

وقد أكد رجال الإطفاء أن جميع المصابين كانت حالتهم مستقرة أثناء نقلهم من مكان الحادث، موضحة أن الحريق تم إخماده باستخدام مضخة مياه محمولة بمساعدة قارب إنقاذ تابع لإدارة إطفاء مدينة جينيسفيل، وتم سحب القارب بعد ذلك إلى الشاطئ.

يذكر أن بحيرة لانيير تقع على بعد حوالي 50 ميلا شمال شرق أتلانتا، وهي أكبر بحيرة في جورجيا بساحل يبلغ طوله قرابة 700 ميل، وتعد واحدة من أكثر البحيرات ازدحاما في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة.