أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن “سلاح الجو ضرب بـ”حرفية” مواقع الحوثيين في اليمن”، لافتاً إلى أننا “لن نسمح لهم بتهديد إسرائيل”.

وشدد في تصريح على أننا “سنغير الشرق الأوسط رغم أن المهمة ليست سهلة”.

وقال نتنياهو، إننا “سنقود حرباً قوية في غزة هدفها هزيمة حماس وتحرير الأسرى. وسنهزم حماس وسنحرر مختطفينا”.

وختم، “من يهاجمنا نهاجمه أضعافا وهذا ينطبق على الحوثيين وحماس وإيران وحزب الله”.

بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أن إيران ستتحمل عواقب أي هجوم من حلفائها الحوثيين "كاملة"، وذلك بعدما استهدف الحوثيون مطار تل أبيب قبل يومين.

وقال كاتس في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن قصف إسرائيل لمطار صنعاء: "هذا ... تحذير لرأس الأخطبوط الإيراني: أنت مسؤول بشكل مباشر عن أي هجوم من ذراع الحوثيين ضد دولة إسرائيل، وستتحمل العواقب كاملة".

إلى ذلك، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل إضافية عن هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في اليمن جاء فيها: "على مدرج مطار صنعاء الدولي، تم استهداف عدد من الطائرات المدنية يستخدمها الحوثيون لتهريب الأسلحة ولأغراض أخرى. كما تم استهداف عدد من الطائرات الحربية والمروحيات القديمة، التي تعود لعقود من الزمن ولم تكن مستخدمة، وكانت تابعة للنظام السابق في اليمن. العنصر الرئيسي الذي تم استهدافه في المطار هو مبنى الركاب الرئيسي".

وأضافت: "تم استهداف أربع محطات طاقة تابعة للحوثيين ومصنع إسمنت (مختلف عن الذي تم استهدافه يوم أمس). المصنع هو بالفعل مصنع إسمنت (وليس غطاء لإنتاج أسلحة)، واستهدافه يهدف إلى إلحاق ضرر اقتصادي بالحوثيين".

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى "جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي"، وفق الخارطة المرفقة أدناه.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن إن عدوانا إسرائيليا استهدف عصر اليوم الثلاثاء مطار العاصمة صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قصف مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في مطار صنعاء.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ان استهدافه مطار صنعاء في اليمن تسبب بتعطيله “بشكل كامل” في ضربات نفذها ردا على استهداف الحوثيون مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب الساحلية بصاروخ الأحد.

وقال الجيش في بيان إن الحوثيين يستخدمون المطار “لنقل وسائل قتالية ونشطاء ويتم تشغيله بشكل متواصل لأغراض إرهابية”.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم يستهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

وفي وقت سابق اليوم أنذر الجيش الإسرائيلي، بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي فورا تمهيدا لمهاجمتها، وذلك في إطار استمرار الغارات على اليمن.

وجاء الهجوم الجديد على مطار العاصمة بعد يوم واحد من شن إسرائيل غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قالت إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد.

اعتبر مسؤول حوثي، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر و”عليها انتظار الرد”.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + وكالات

فيديو: https://www.mtv.com.lb/news/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/1571568/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1