إنخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد في المئة بعد أن استأنف إقليم كردستان العراق صادرات النفط الخام عبر تركيا في مطلعالأسبوع، في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة أوبك + لزيادة إنتاج النفط مجددا في تشرين الثاني، مما يزيد من الإمدادات العالمية.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.90 في المئة لتصل إلى 69.50 دولاراً بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 31 تموز يوم الجمعة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.07 دولاراً، بانخفاض 65 سنتاً أو 0.99 في المئة، متخلياً عن معظم مكاسب يوم الجمعة.

