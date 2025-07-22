المركزية- أعلن "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس" عن إنجاز نوعي جديد هو "إجراء أول عملية استئصال للقولون بمساعدة الروبوت عبر نظام Versius".

وبحسب بيان صادر عن إدارة المستشفى، "تمت هذه العملية بنجاح على يد الدكتور مايكل العسيس والفريق الطبي والتمريضي لقسم الجراحة الهضمية، تحت إشراف البروفيسور روجيه نون".

ويُشكّل هذا الإنجاز "خطوة متقدّمة في مجال الجراحة الهضمية، ويُجسّد تحوّلًا نحو طب أكثر ابتكارًا ومحورُه الأساسي هو المريض".

وأضاف: تتميّز الجراحة الروبوتية بـ:

• تقليل الآلام بعد العملية

• تعزيز تعافي المريض

• تقليل مدّة الإقامة في المستشفى

وختم: خطوة جديدة وحاسمة نحو جراحة دقيقة، آمنة، ومتقدّمة، تهدف أولًا وأخيرًا إلى راحة المريض.