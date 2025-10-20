شاركت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" في لبنان، بالمعرض الدولي للاختراعات – كرواتيا 2025 (ARCA) الذي أُقيم في العاصمة زغرب بين 16 و18 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 ابتكار من 40 دولة، في مجالات الصحة والتكنولوجيا والروبوتات.

وقد مثّل لبنان في المعرض رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ومدير مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين IFIA رضوان شعيب، حيث عرض المشاريع اللبنانية أمام لجنة التحكيم وناقش فرص تطويرها وتثميرها.

وحقق لبنان إنجازاً مميزاً بحصوله على ثلاث ميداليات دولية جاءت كالتالي:

الميدالية الذهبية: الدكتور حسين بصل من الجامعة اللبنانية – كلية العلوم عن ابتكاره "اكتشاف القدرات العلاجية للفاصوليا المجنّحة" في مجال الطب الحيوي بالمستخلصات النباتية.

الميدالية الذهبية للشباب: مشروع Green Guard من ثانوية جميل رواس الرسمية – بيروت، بإشراف الأستاذ أحمد المصري، وبمشاركة الطلاب رفيق الحريري، مجد النطور، ومحمد أسامة سعد. والمشروع هو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة صحة النباتات.

الميدالية الفضية: المبتكر عباس دياب عن مشروع ARIES، وهو روبوت للتدخل والإنقاذ الذاتي في حالات الطوارئ.

وتسلّم شعيب الميداليات رسمياً باسم لبنان من البروفيسور زوران باريزيك، رئيس لجنة التحكيم، الذي أشاد بالمستوى العلمي للمشاركات اللبنانية وقدرتها على الابتكار والتطوير.

كما رعى مكتب الشرق الأوسط في IFIA (ومقرّه الجامعة اللبنانية) مشاركة المخترع السوري الدكتور شادي خطيب وفريقه، حيث نالوا ميدالية ذهبية عن ابتكار "تركيب إيمولجيل مُطوّر لعلاج الشعر باستخدام خلاصات طبيعية" ضمن المشاركات العربية في المعرض.

ويُعد معرض ARCA في كرواتيا واحداً من المعارض العلمية الدولية العريقة والمعتمدة في مجال الابتكار والاختراع، ويُقام سنوياً بمشاركة مخترعين وهيئات بحثية وجامعات من مختلف دول العالم، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين IFIA.

ويواصل لبنان مشاركاته الدولية في مجال الابتكار، حيث يستعد للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والأفكار الجديدة في ألمانيا في الأول من تشرين الثاني القادم وعدد من المعارض العالمية لاحقاً، تعزيزاً لمكانته على خارطة الابتكار الدولية.