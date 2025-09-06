Sep 6, 2025 9:01 PMClock
صحة
إنجاز طبي مميز يسجل لمستشفى الراعي ولبنان

حصل المدير الطبي في مستشفى الراعي في صيدا وأختصاصي علاج الألم التداخلي الدكتور مازن الراعي، على شهادة عليا في علاج الألم الداخلي باستخدام التصوير الصوتي (World institute of pain)، الصادرة عن الجمعية العالمية لعلاج الألم، وذلك خلال مؤتمر طبي دولي حضره نخبة من كبار الأطباء والخبراء من مختلف أنحاء العالم في هنغاريا، في خطوة نوعية تعكس الريادة والتميز.

ويُعد الدكتور  الراعي من أوائل الأطباء في لبنان الذين نالوا هذه الشهادة.

واعرب في تصريح عن اعتزازه بهذا الإنجاز، وقال: "إن حصولي على هذه الشهادة يشكل مسؤولية إضافية لمواصلة خدمة مرضانا بأحدث التقنيات الطبية، وهو حافز لتعزيز دور مستشفى الراعي كمرجع طبي رائد في علاج الألم على مستوى لبنان والمنطقة".

من جهتها، هنأت إدارة المستشفى  الدكتور الراعي بهذا التفوق العلمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس التزام المستشفى الدائم بالارتقاء بمستوى الكفاءات الطبية والخدمات الصحية، معتبرة أن نجاح أحد كوادرها في حصد شهادة دولية مرموقة هو فخر يضاف إلى سجل إنجازات المستشفى ولبنان.

