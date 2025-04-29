تمكنت فصيلة درك أميون، خلال أقلّ من عشر ساعات، من توقيف الرأس المدبر لعملية سرقة كبرى طالت فيلا في منطقة دده – الكورة، حيث سُرق مبلغ 300,000 دولار أميركي وكميات من الذهب عبر الكسر والخلع. وتمكنت العناصر الأمنية من استعادة الجزء الأكبر من المسروقات.

وفي هذا السياق، علم موقع mtv أنّ الجهات الأمنيّة تبلغت صباح أمس بوقوع حادثة السرقة، فباشرت فورًا تحقيقاتها الأولية وجمعت المعطيات اللازمة. وبمتابعة دقيقة واستكمال عمليات التحقيق والمداهمات، أوقف ثلاثة أشخاص إضافيين للاشتباه بتورطهم ومشاركتهم في تنفيذ الجريمة.

واقتيد جميع الموقوفين إلى مركز التحقيق، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونيّة بحقّهم بإشراف القضاء المختص، مع الاستمرار بالتحقيقات لكشف ملابسات القضيّة.