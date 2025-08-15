المركزية- إنتهى مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بعد خروجه من الدور ربع النهائي بخسارته أمام نيوزيلاندا بنتيجة 86-90.

ولم يحالف المنتخب اللبناني الحظ بالتأهل الى نصف نهائي كأس آسيا التي تقام في جدة في السعودية، والمفارقة أو المفاجأة ان منتخب لبنان كان متقدماً طوال الوقت خصوصاً في الربع الاول والربع الثاني من اللقاء حيث وصل الفارق الى 24 نقطة في بعض الأحيان، لكن عند انطلاقة الربع الثالث بدأ اداء منتخب لبنان بالتراجع وتمكن منتخب نيوزيلاندا من العودة الى المباراة بشكل تدريجي. وفي أواخر الربع الأخير تمكن من تعديل النتيجة بعد إصابة اللاعب الاميركي ديدريك لاوسون مجنس منتخب لبنان الذي قدّم مستوى جيداً في اللقاء قبل الإصابة.

وسيواجه منتخب نيوزيلاندا منتخب الصين في نصف النهائي يوم السبت. اما المواجهة الثانية في هذه المرحلة، فستكون بين ايران واستراليا.