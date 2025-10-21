المركزية - تشارك عضو بلدية جبيل الإعلامية إليز مرهج ممثلة النائب زياد الحواط وبلدية جبيل في مؤتمر المنتدى المتوسطي لأصحاب المصلحة حول البيئة والعمل المناخي (تحقيق التحول السلوكي) المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة والذي يضم ٢٢ دولة ممثلة ببرلمانيين عرب وأوروبيين ومنظمات غير حكومية، ومنظمات المجتمع المدني وصحافيين ومنظمات تهتمّ بشؤون النساء والشباب.

وعرضت مرهج في خلال المؤتمر خطة بيئية لمدينة جبيل للسنوات الخمس المقبلة بالتعاون مع رئيسة جمعية إنسان للبيئة وممثلة المجتمع المدني في برنامج الأمم المتحدة للبيئة - غرب آسيا المهندسة ماري - تريز مرهج سيف.

وتتضمن الخطة كيفية إعادة فرز النفايات من المصدر وحملة تشجير للمدينة إضافة إلى حملات توعوية للمدارس والجامعات وحملات تدريب للمؤسسات التجارية والمطاعم.

وألقت مرهج كلمة شددة فيها على أهمية الحفاظ على البيئة بصفتها عنصراً أساسياً داعماً للنشاطات الإقتصادية من شأنه تطوير حياة الناس وتحسينها.