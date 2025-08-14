المركزية- استهدفت مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم دراجة نارية في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين أحدهما بجروح حرجة.

وأفادت المعلومات أن المستهدف هو يوسف مصطفى، شرطي بلدية عيترون، يوسف.م. وقالت قناة «الجديد» إنه استشهد.

وأشار مراسل “المنار” إلى أن الاستهداف وقع أثناء مرور المواطن على دراجته النارية، وسط استمرار التحليق الإسرائيلي في أجواء المنطقة واستنفار فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية.

وكانت استهدفت مسيّرة إسرائيلية حفارة في بلدة يارون الحدوديّة ولم تُسجّل إصابات.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي مساء اليوم، غارتين على محلة جورة خضر القطراني في منطقة جزين، وعلى على وادي برغز - قضاء حاصبيا.

كما سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت وجبل لبنان وإقليم الخروب وساحل المتن والبقاع.

وسجلت غارات جديدة استهدفت محيط زلايا ومرتفعات الجبور.

في الإطار، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه “إكس”: “جيش الدفاع يهاجم أهدافًا إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان”.

وأضاف: “هاجمت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدة مسارات تحت أرضية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان”.

وتابع: “تشكل هذه البنى التحتية التي تم استهدافها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وأردف: “سيواصل جيش الدفاع العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

إلى ذلك، يستمر تحليق الطيران المسيّر على علو منخفض في أجواء قرى البقاع الغربي.

وألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا، من دون وقوع إصابات بشرية.

وحلق طيران الاستطلاع الاسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو منخفض جداً فوق مناطق زوطر الشرقية والغربية، يحمر، أرنون، والنبطية، ، في وقت سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.

وألقت المسيرة قنبلة ثانية على مركبة كانت استهدفتها صباحاً بقنبلة صوتية في بلدة شبعا.

من جهة ثانية، ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير تحذيرية على شبعا محذرًا من عبور الخط الأحمر الوهمي.

وتوغلت قوة إسرائيلية في وادي هونين فجرًا ودخلت منزلين قرب العديسة وخلعت الأبواب وعبثت بمحتوياتهما.

وحلق الطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها، وفوق عيناثا وعيترون جنوباً.