نقلت مجلة "بوليتيكو" اليوم السبت، عن مسؤولين بالبنتاغون تأكيدهم أن وزير الحرب بيت هيغسيث أقال رئيس أركان البحرية الأميركية جون هاريسون من منصبه.

ووفقاً لمسؤولين دفاعيين، تأتي هذه الإقالة المفاجئة في أعقاب تأكيد تعيين وكيل وزارة البحرية، هونغ كاو، في هذا الأسبوع.

وأكد البنتاغون، في بيان، رحيل هاريسون. وقال البيان: "لن يشغل منصب رئيس أركان وزير البحرية بعد الآن. نحن ممتنون لخدمته للوزارة".

يأتي ذلك، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيستضيف تحية للأسطول البحري الأميركي في نورفولك، فرجينيا"، مؤكداً أنه "سيكون هذا أكبر احتفال في تاريخ البحرية".

وقال ترامب: "أنا فخور بأن أعلن أنه يوم الأحد 5 أكتوبر، سأستضيف تحية للأسطول في نورفولك، فرجينيا، لتكريم رجالنا ونسائنا الشجعان من البحرية الأميركية. سننضم إلي سيدتنا الأولى الرائعة، وكذلك وزير الحرب العظيم، بيت هيغسيث، ووزير البحرية، جون فيلان، ونحن نحتفل بمرور 250 عاماً على الهيمنة البحرية في الولايات المتحدة الأميركية!".