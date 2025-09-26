أُغلق مطار دنماركي لفترة وجيزة مجددا، بحسب ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية، بعد الاشتباه بتحليق طائرات مسيرة وذلك بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء حوادث مماثلة هذا الأسبوع بأنها "هجمات هجينة" بحسب وكالة "فرانس برس".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية عن مسؤول في المطار قوله :"إن المجال الجوي فوق مطار ألبورغ في شمال الدنمارك أُغلق قرابة الساعة 11,40 مساء الخميس (21,40 ت غ) إثر رصد طائرات مسيرة في المنطقة".

وأعلنت شرطة المنطقة في وقت لاحق في بيان عبر منصة "إكس" أن "الإغلاق تقرر بسبب نشاط مشتبه به لطائرات مسيرة"، مؤكدة "إعادة فتح المجال الجوي حوالى الساعة 12,35 صباح الجمعة"