شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في القداس الاحتفالي الذي تم فيه اعلان الطوباوي المطران اغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ، قديسا على مذابح الكنائس الكاثوليكية.

القداس الذي أقيم قبل ظهر اليوم في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، ترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في حضور عدد من الرؤساء والمسؤولين من مختلف دول العالم ، إضافة إلى الكرادلة والبطاركة ومنهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان .

واعلن البابا لاوون خلال القداس أيضاً عن تقديس ستة طوباويين اخرين هم: بيتر تو روت، فينتشنزا ماريا بولوني، ماريا ديل مونتي كارميلو رينديليس مارتينيز، ماريا ترونكاتي، خوسيه غريغوريو هيرنانديز سيسنيروس، بارتولو لونغو.

وقال: "اليوم يقف أمامنا سبعة شهود قديسين وقديسات الذين بنعمة الله تركوا مصباح الإيمان مضيئًا وأصبحوا مصابيح تنير بنور المسيح في العالم"

واضاف: "الرب يتحدث لتلاميذه عن وجوب المداومة على الصلاة من دون ملل ومثل أننا لا نتعب من التنفس كذلك لن نتعب من الصلاة ومثلما يُعضد التنفس الجسم كذلك تُعضد الصلاة النفس"

وفي نهاية القداس حيا البابا الرئيس عون على مشاركته في القداس ، وكذلك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والوفد الرسمي الذي اتى من ارمينيا ، كما اتمنى ان يحل السلام في العالم وتتوقف أعمال العنف والعذاب .

البابا يستقبل الرئيس عون

وقبل القداس استقبل البابا الرئيس عون والسيدة الاولى حيث اكد رئيس الجمهورية ان لبنان بجميع ابنائه في انتظار زيارة قداسته نهاية الشهر المقبل بفارغ الصبر وان كل الترتيبات اتخذت لنجاح الزيارة التي شكره على تلبيتها.

ورد الاب الأقدس مؤكدا على قيامه بهذه الزيارة التي يريدها زيارة سلام ورجاء .

كذلك التقى الرئيس عون في مكان الاحتفال الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا

