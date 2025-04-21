تسير قضية سلاح "حزب الله" في لبنان وحركة "حماس" في غزة على خطَين متوازيَين، وذلك مع اشتداد الضغط العسكري الإسرائيلي على الحركة في القطاع، وتصاعد الضغوط السياسية على "حزب الله" في الداخل اللبناني.

وفي هذا السياق، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر سياسي قوله إنّ "حماس أبدت استعداداً للتخلّي عن حكم قطاع غزة ضمن أي تسوية مستقبلية لكنّها ترفض بشكل قاطع نزع سلاحها".

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "حماس تسعى إلى محاكاة نموذج حزب الله في لبنان بالعمل على ممارسة نفوذ عسكري من دون أن تكون في موقع الحكم الرسمي".

إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأنّ "إسرائيل أقامت 15 موقعاً عسكريّاً جديداً في "منطقة العزل" داخل حدود قطاع غزة"، فيما ذكر إعلام إسرائيلي إنّ "نتنياهو يُعدّ خطوة تُكرّس الاحتلال الكامل والدائم لقطاع غزة".

وفي لبنان، ردّ الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على الأصوات الداعية إلى نزع سلاح الجزب بالقول: "لن نسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة"، مؤكداً أنّ "هذه خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحصل... وسنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا إسرائيل".