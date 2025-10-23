في تصعيد عسكري جديد يهدد بفتح جبهة أميركية في أميركا اللاتينية، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر تفويضاً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا قد تؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهماً إياه بقيادة "كارتل مخدرات إرهابي".

وبحسب الصحيفة، أعلن ترامب ما سماه "صراعاً مسلحاً" ضد جماعات تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي. ونشرت واشنطن بالفعل عشرات السفن الحربية والطائرات وآلاف الجنود في البحر، ونفذت هجمات جوية دمرت سبعة زوارق يُعتقد أنها تنقل شحنات مخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل عشرات المشتبه فيهم.

أكد ترامب أن العملية تأتي رداً على ما وصفه بـ"انتهاك فنزويلا لسياسات الحدود المفتوحة"، زاعماً أن نظام مادورو "أفرغ السجون والمصحات النفسية من المهاجرين لإرسالهم إلى أميركا"، مضيفاً أن "كميات ضخمة من المخدرات تأتي من فنزويلا".

عندما سُئل عما إذا كان قد أذن لوكالة الاستخبارات "باستهداف مادورو"، قال ترامب: "سيكون سؤالاً سخيفاً أن أجيب عليه، لكني أعتقد أن فنزويلا تشعر بالحرارة".

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي بأن هذه الضربات الحاسمة تستهدف إرهابيي المخدرات الذين يجلبون السم القاتل إلى شواطئنا، مؤكدة أن الرئيس سيواصل استخدام كل أدوات القوة الأميركية لمنع تدفق المخدرات إلى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن وثيقة التفويض التي وقعها ترامب لا تأمر صراحة بإسقاط مادورو، لكنها تسمح باتخاذ خطوات قد تؤدي إلى ذلك. وعززت وكالة الاستخبارات وجودها في المنطقة، بينما نشر البنتاغون قوات خاصة ووحدات مروحية قتالية في البحر الكاريبي.

أكد ترامب أن العملية تأتي رداً على ما وصفه بـ"انتهاك فنزويلا لسياسات الحدود المفتوحة"، زاعماً أن نظام مادورو "أفرغ السجون والمصحات النفسية من المهاجرين لإرسالهم إلى أميركا"، مضيفاً أن "كميات ضخمة من المخدرات تأتي من فنزويلا".

عندما سُئل عما إذا كان قد أذن لوكالة الاستخبارات "باستهداف مادورو"، قال ترامب: "سيكون سؤالاً سخيفاً أن أجيب عليه، لكني أعتقد أن فنزويلا تشعر بالحرارة".

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي بأن هذه الضربات الحاسمة تستهدف إرهابيي المخدرات الذين يجلبون السم القاتل إلى شواطئنا، مؤكدة أن الرئيس سيواصل استخدام كل أدوات القوة الأميركية لمنع تدفق المخدرات إلى البلاد.

وأشار التقرير إلى أن وثيقة التفويض التي وقعها ترامب لا تأمر صراحة بإسقاط مادورو، لكنها تسمح باتخاذ خطوات قد تؤدي إلى ذلك. وعززت وكالة الاستخبارات وجودها في المنطقة، بينما نشر البنتاغون قوات خاصة ووحدات مروحية قتالية في البحر الكاريبي.