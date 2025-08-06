خاص - "المركزية"

أفادت مصادر مطلعة لـ"المركزية" أن قرار مجلس الوزراء أمس إعفاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المنتهية ولايته المهندس جان جبران من مهام "تسيير المرفق العام" التي يقوم بها منذ العام 2021، سببه "تحويل المؤسسة إلى خليّة عمل لطموحاته الانتخابية حيث أعلن مراراً أنه سيكون مرشح "التيار الوطني الحر" في دائرة جبيل العام المقبل".

وتؤكد المصادر أن "هذا القرار ليس كيديّة سياسية ولا انتقام من العونيين، بل خطوة إصلاحية لأن جبران يعمد بشكل فاقع إلى تأمين الخدمات أو إجراء توظيفات للمقترعين في جبيل وكسروان في "رشوة" مبطّنة ما يشكّل زبائنيّة سياسية بـ"24 قراطاً".