اشتد الإعصار "ماتمو" صباح الأحد مهدداً اليابسة في جنوب الصين، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 150 ألف شخص من مقاطعة قوانغدونغ تحسباً للأضرار المحتملة.

وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للإعصار 151 كيلومتراً في الساعة، وفقاً للمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، الذي أصدر تحذيراً باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الصيني.

وفي إطار الاستعدادات، ألغت مقاطعة هاينان الواقعة على مسار العاصفة الرحلات الجوية وعلّقت حركة النقل العام وأغلقت الشركات منذ يوم السبت. كما أعلنت سلطات ماكاو تعليق الدروس المدرسية والدروس الخصوصية رغم عدم وقوعها في المسار المباشر للعاصفة.

ونقلت صحيفة "ذا بيبر" الرسمية أن مقاطعة قوانغدونغ أجلت نحو 151 ألف شخص من المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات والانهيارات الطينية. كما حذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة يتراوح منسوبها بين 100 و249 ملم في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتجه العاصفة بعد عبورها السواحل الصينية نحو الغرب والشمال باتجاه شمال فيتنام ومقاطعة يونان الصينية، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى اضطرابات إضافية في البنية التحتية.