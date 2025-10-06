أفاد موقع "نيوز كوم" الأسترالي عن إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدينة سيدني، فيما اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 60 عاما للاشتباه بتورطه في الهجوم.

وأوضح الموقع نقلا عن شرطة المدينة أنه "ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عاما بعد إطلاق حوالي 100 طلقة نارية في غرب سيدني".

وأضاف الموقع: "أسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا"، فيما ذكرت أجهزة إنفاذ القانون أن إطلاق النار تم بشكل عشوائي على السيارات، بما فيها سيارات الشرطة.

وتم إغلاق الشوارع وسط عملية كبيرة للشرطة في حي كرويدون بارك، ولم ترد أنباء عن إصابة أي من أفراد الشرطة.



