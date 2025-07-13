أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار خلال حفل لم شمل مدرسة ثانوية في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي، وأن الشرطة تبحث عن مطلق النار.

وأضاف التقرير: "وقع تبادل لإطلاق النار خلال حفل لم شمل مدرسة ثانوية في تينيسي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. وتبحث الشرطة الآن عن مطلق النار".

وقال شاهد العيان جيف هيرمان لقناة الأخبار المحلية 3 في تشاتانوغا: "كان الجميع يستمتعون بوقتهم".

وأضاف: "ثم فجأة، بدأ إطلاق النار ينتشر في كل مكان. كان الأطفال الصغار والرضع وكل شيء على الأرض. كان الأمر سيئا للغاية".

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

ووفقا للصحيفة، نقل الضحايا إلى مستشفى محلي بإصابات غير مهددة للحياة.

ولم تكشف الشرطة عن دوافع إطلاق النار حتى الآن.