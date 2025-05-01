أفادت وكالة Mehr بأن عدد المصابين نتيجة الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران، وصل إلى 29 شخصا.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة الهزات الأرضية في المنطقة المذكورة، بلغت خمس درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة 19 شخصا نتيجة الزلزال الذي ضرب خمس مدن في خراسان رضوي على عمق عشرة كيلومترات تحت الأرض.

وقالت الوكالة في بيان: "رغم أن الزلزال لم يتسبب في أي أضرار مادية، إلا أنه أدى إلى إصابة 29 شخصا".

وذكرت وكالة مهر أن جميع الإصابات وقعت أثناء محاولة الفرار من الزلزال، وبعد تلقي العلاج اللازم غادر جميع المصابين المستشفى، وبقي شخص واحد فقط هناك.

وأثر الزلزال على سكان مدن في محافظة خراسان رضوي مثل تربت حيدرية وروشتار وغناباد وتايباد.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال ضرب أيضا في عاصمة المحافظة مدينة مشهد، لكنها لم توضح ما إذا كان هناك أي إصابات في هذه المدينة.

في 21 آذار الماضي، ضرب زلزال بقوّة خمس درجات منطقة نطنز في إقليم أصفهان بوسط إيران، حيث يوجد موقع نووي رئيسي.

وأشارت التقارير إلى عدم وقوع إصابات جراء الزلزال، لكنه أدى لتحطّم نوافذ عدة وحدات سكنية في عدد من القرى.