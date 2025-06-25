استهدفت مسيّرة اسرائيلية شابا، في المنصوري، وتم نقله إلى مستشفى اللبناني - الإيطالي في صور للمعالجة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة ألقتها محلقة للجيش الإسرائيلي على بلدة المنصوري أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

ونقل المواطن ح.ع.ر (43عاما ) من بلدة رب ثلاثين، الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية، مصابا بوجهه بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب. وقد اجريت له الإسعافات اللازمة، وحالته مستقرة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على شاحنة في مدينة ميس الجبل (حي طوفا) يقودها أحد أبناء المدينة ويعمل لصالح مجلس الجنوب في عملية إزالة الردم،من دون وقوع اصابات. كما ألقت محلقة اسرائيلية 3 قنابل صوتية في حولا باتجاه العباد.

وافيد ان قوة إسرائيلية توغلت داخل الأراضي اللبنانية المحررة في منطقة طوفا بين ميس الجبل وبليدا واشعلت النيران بشاحنة كانت تعمل على نقل الردميات.

كما حلق الطيران المسيّر الاسرائيلي في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية و الجوار.

وسُمِع دوي انفجار جنوب مدينة صيدا، لم تعرف أسبابه بعد.