قتل عنصر من قوات الأمن الداخلي في هجوم منسوب لداعش في شرق سوريا، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي الجمعة، مؤكدا مقتل مهاجمين قام أحدهما بتفجير نفسه.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بوقوع “هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية في مدينة الميادين بدير الزور، وتمكنت عناصر الحاجز من قتل أحد المهاجمين فيما فجّر الثاني نفسه”.

وأكدت مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي جراء الهجوم الانتحاري.

بعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق وإعلانه إقامة “الخلافة” عام 2014، تعرّض التنظيم لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا. لكن عناصره الذين انكفأوا إلى البادية، يواصلون تنفيذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف جهات عدة.

وأفاد الإعلام الرسمي السوري الأربعاء بمقتل قيادي عراقي في التنظيم خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.