لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 67 آخرين بجروح، جراء انفجار شاحنة صهريج غاز في شرق مكسيكو أمس الأربعاء.

وأوضحت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا، أن الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة إيستابالابا المكتظّة بالسكان في شرق مكسيكو مما تسبّب بحريق ضخم وتضرّر 18 سيارة.

وقالت رئيسة البلدية إن الشاحنة الصهريج كانت تنقل ما يقرب من 50 ألف لتر من الغاز حين “انقلبت” على ما يبدو.

كما أفادت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية، بأن الجرحى وبينهم كثر أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.

ويبلغ عدد سكان مكسيكو 9.2 مليون نسمة، بينهم حوالي 1.8 مليون نسمة يعيشون في إيستابالابا، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد.