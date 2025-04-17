المركزية- شهدت منطقة ضهر المغر في القبة - طرابلس ليلاً إشكالاً فردياً بين كل من "أ.ب" و "م.ن" ، تطور لاحقاً إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت مصادر من المنطقة بظهور مسلح ما أدّى إلى حالة من التوتر بين الأهالي قبل أن يعود الهدوء تدريجياً.

وتبيّن أن الإشكال يعود إلى خلاف شخصي بين الطرفين يتعلق بطيور الحمام.

على الأثر، أوقفت دورية من مخابرات الجيش "أ. ب" وشخص آخر، بعد رصد تحركاتهما في محيط الإشكال.

وتمكّنت الدورية خلال العملية من مصادرة بندقيتين حربيتين، قنبلة يدوية، وكمية من المخدرات كانت بحوزتهما.

و تم نقل الموقوفان مع المضبوطات إلى الجهة المعنية لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.