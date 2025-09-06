Sep 6, 2025 4:12 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

إشكال عائلي في عين الحلوة.. واطلاق نار

أفادت  "الوكالة الوطنية للاعلام" بسماع إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة، على خلفية إشكال عائلي.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o