المركزية- أبرزت الساعات الماضية خريطة تحركات واتصالات عززت الإشارات الدالة إلى كون لبنان لا يزال حتى الساعة محظيًا بمظلة تضبط نوازع البعض في الإنقضاض عليه امنيا وسياسياَ ووجودياً، وهذا ما تجلى في ثلاث محطات اولاها اميركي جاء في بيان لافت صدر عن السفارة الاميركية حول اجتماع لجنة الميكانيزم اليوم في الناقورة متضمناً اشادات بالجيش في مجال نزع السلاح واحترافيته وانضباطه وقوته وعزيمته وثانيها سحب فتيل انفجار من مجلس الوزراء على خلفية قانون الانتخاب بتشكيل لجنة متابعة تقدم تقريرها خلال اسبوع، اما ثالثها فتمثله الحركة المصرية على الساحة اللبنانية في اطار البحث عن امكان قيام وساطة، على غرار ما حصل في غزة لتجنيب لبنان كأس الحرب.

غير ان الاشادة الاميركية الصادرة عن رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، استُلحقت بشرط اضافته المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس، بوجوب وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام وتنفيذ الجيش اللبناني الآن خطته بشكل كامل.

اجتماع الميكانيزم: فغداة الجولة التي قامت بها اورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين امس، طارحة افكارا للتفاوض مع اسرائيل، وزعت السفارة الاميركية بيانا اشارت فيه الى ان "كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية (الميكانيزم) اليوم في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. الجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلا من الجنرال كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام".

كليرفيلد: وقال الجنرال كليرفيلد "إن إضفاء الطابع الرسمي على جدول الاجتماعات يضمن توافق جميع المشاركين، اطلاعهم الكامل، واستعدادهم لتقديم تحديثات شفافة إلى المجتمع الدولي. إن هذا النهج يعزّز الكفاءة العملانية ويبني الثقة المشتركة الضرورية لتحقيق السلام الدائم في لبنان". وأردف الجنرال كليرفيلد "إن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءًا من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولًا إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه". اضاف البيان "خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثًا عملانيا مفصلًا، مسلّطًا الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقًا. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضًا فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بندًا ثابتًا على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءًا من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية".

أورتاغوس: وقالت المستشارة أورتاغوس: "إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام." وأضافت: "يتعين على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل". وختم البيان مشيرا الى ان "لا تزال لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) تضطلع بدور محوري في رصد الالتزامات التي تعهد بها كل من إسرائيل ولبنان، والتحقق منها، والمساهمة في إنفاذها".

أبوالغيط في الخارجية: وبينما افيد ان المبعوث الاميركي توم برّاك عدل عن زيارة بيروت لأنه "لا يرى حجة للزيارة في هذه المرحلة إنّما سنتابع سياسة الضغط"، واصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يرافقه الأمين العام المساعد السفير احمد زكي ووفد من الجامعة، جولته على المسؤولين اللبنانيين والتي بدأها امس. اليوم، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الوفد وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية لا سيما في قطاع غزة. وقد أثار الوزير رجّي مسألة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان وأهمية الضغط على اسرائيل لوقفها، مؤكدا" تصميم الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً"، فيما جدد الأمين العام للجامعة العربية تأكيد دعم الجامعة المستمر للبنان"، مشددا على "أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية على أي مصالح أخرى".

..وعين التينة: لاحقا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أبو الغيط، وتم عرض التطورات في لبنان والمنطقة.

قادر على حصرالسلاح: وكان ابو الغيط قال في افتتاح اعمال "الملتقى الاعلامي العربي" : تقف الجامعة العربية مع لبنان في التمسك بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه ، وتطبيق القرار 1701 بكافة عناصره ، مؤكدا ان "الخروق المستمرة لإسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي ليست سوى محاولة يائسة للتشويش على الوضع الداخلي في لبنان، وبث بذور الفرقة فيه"، مبدياً ثقته بان "القوى اللبنانية كلها لن تقبل الانجرار لهذا الفخ المكشوف ، وأن الجيش اللبناني لديه القدرة والإرادة لتطبيق قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة".

مجلس الوزراء: وسط هذه الاجواء، بقي ملف الانتخابات النيابية في الواجهة. فغداة تعطيل الاكثرية النيابية المؤيدة لمنح المغتربين حق التصويت لـ128 نائبا لا 6، جلسة مجلس النواب التشريعية امس، التأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية. وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب .

تشكيل لجنة: ليس بعيدا، افيد ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، تنظر في تقرير واضح تقدمه لجنة متابعة لقانون الانتخاب تم تشكيلها اليوم واعلن عنها وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته المقرّرات اذ قال انه"جرى الاتفاق على ان تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب". واشار من جهة ثانية الى " ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدّم بالتعزية إلى أهل الشاب إيليو أبي حنّا وأكّد أهمية استمرار التحقيقات". وتابع "الرئيس عون رأى أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات". اضاف:" قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح. وأشار الى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية". واشار مرقص الى انه"تم تشكيل لجنة وزارية لايجاد آلية لتمويل اعادة الاعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية".

شرط: وتعليقا، قالت مصادر "القوات" ان "لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بـ QR Code".

نقاش محتدم: وعن السجال القائم حول الانتخابات النيابية لفت وزير الداخلية احمد الحجار خلال دخوله الى الجلسة إلى أنّ "النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قرارًا بإجراء الانتخابات في موعدها".

سامي الجميل: وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كتب على "اكس": أصرّ فريقنا السياسي بالأمس على مواجهة الاستهتار بحق المغتربين، في خطوة إضافية على طريق الألف ميل الذي بدأته الكتائب: - عندما رفضت التصويت على هذا القانون منذ اليوم الأول،

- عندما تقدّمت باقتراح قانون عام ٢٠١٨ لإلغاء المقاعد الستة وتمكين المغتربين من انتخاب النواب الـ ١٢٨، - عندما انسحب وزير العدل بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠٢٥ من جلسة مجلس الوزراء بعد رفض مطلبه بإقرار قانون يُلغي المقاعد الستة ويكرّس حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ ١٢٨، - عندما أصرت كتلة الكتائب بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ على الانسحاب من جلسة مجلس النواب اعتراضًا على عدم مناقشة بند انتخاب المغتربين، ما أدى إلى انسحاب حلفائها وفقدان نصاب الجلسة. أما بعد جلسة الأمس، فعلى مجلس الوزراء أن يتخذ القرار بإلغاء المقاعد الستة وتكريس حق المغتربين بالتصويت للـ ١٢٨ نائباً في أسرع وقت ممكن. المسار طويل ومليء بالعقبات، لكن التزامنا وإصرارنا أقوى بكثير".

تسليم متورطين: في مجال آخر، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور. كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور مواطنًا و٤ سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ 28 /10 /2025. بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورطين.

هروب التجار: وفي السياق، علمت "المركزية" ان الاشخاص الذين تم تسليمهم ليسوا هم الاساسيين الذين ظهروا في مقطع الفيديو الخاص بقتل ايليو ابو حنا. وافادت المعلومات ان جهاز الامن الوطني الامن الفلسطيني سيطر على المبنى الذي يحتله تجار المخدرات في شاتيلا بعد هروب هؤلاء الى مخيم برج البراجنة.