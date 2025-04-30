بينما لا تزال التوترات مستمرة في محيط دمشق إثرا مواجهات اندلعت سابقا في جرمانا، واليوم في أشرفية صحنايا، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن مهاجمة الجيش لمجموعة مسلحة قرب العاصمة السورية.

فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس في بيان اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي "نفذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة مسلحة كانت تستعد لمهاجمة السكان الدروز في بلدة الساخنة في محافظة دمشق في سوريا".

كما أوضح البيان أنه "تم توجيه رسالة جدية أيضاً للحكم السوري، مفادها أن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز."

وشدد على أن "إسرائيل ملتزمة تجاه الطائفة الدرزية وحمايتها في سوريا."