كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لأول مرة عن المراسلات بين إيران والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، مؤكداً "دعم إيران لخطة السابع من أكتوبر 2023".

وأوضح كاتس خلال زيارة لوحدة الاستخبارات في فرقة "أمشوت"، اليوم الأحد، أن "الضيف والسنوار طالبا قائد فيلق القدس بـ500 مليون دولار لتدمير إسرائيل".

كما أضاف أن وثيقة قدمها لأول مرة تتضمن تسجيلاً للمحادثات التي تم العثور عليها في أنفاق كبار قادة حماس في غزة.

وأشار إلى أن الوثيقة تثبت وجود علاقة مباشرة بين إيران والسنوار والضيف كجزء من دعم إيران لخطة حماس لتدمير إسرائيل.

كذلك قال إن رئيس الفرع الفلسطيني للحرس الثوري الإيراني، إيزادي، رد على طلب الضيف والسنوار، وأجاب أن "إيران على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب ومعاناة الشعب الإيراني، ستواصل ضخ الأموال لحماس".

نص الرسالة:

وجاء في المراسلة السرية التي كشف عنها كاتس وقال إنها وجهت من قادة حماس إلى إيران: "إننا في هذه المرحلة في أمس الحاجة لوقوفكم معنا بكل قوة وعزم ودعم وإسناد أولا لترميم قوتنا وما تم استنفاذه في هذه المواجهة أو ما تم استهدافه، وتطوير قدراتنا أضعافا مضاعفة".

https://twitter.com/i/status/1908889704327524449

وأضاف القادة في الرسالة: "من أجل تحقيق هذه الأهداف الكبيرة والتي سنغير بها وجه الكون بإذن الله فنحن في أمس الحاجة لدعم مالي مقداره 20 مليون شهريا ولمدة عامين، أي ما يعادل 500 مليون دولار في العامين، ونحن نثق أننا وإياكم من نهاية هذين العامين أو خلالهما إذا قدر الله سنجتث هذا الكيان المسخ، وسنغير وإياكم وجه المنطقة وننهي بحول الله هذه الحقبة السوداء".

وقد حملت الرسالة السرية توقيع محمد الضيف ويحيى السنوار ومروان عيسى.

"إيران هي رأس الأفعى"

إلى ذلك ختم الوزير الإسرائيلي قائلا إن "إيران هي رأس الأفعى، وعلى الرغم من كل إنكارها، فإنها حتى اليوم تمول وتشجع الإرهاب في جميع القطاعات من غزة، عبر لبنان، وسوريا، والضفة الغربية، والآن أيضاً الحوثيين في اليمن تحت راية الرغبة في تدمير إسرائيل".

يذكر أن إيران نفت أكثر من مرة علمها بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين.