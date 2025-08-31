أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصّة “أكس” أنّ “القوات الإسرائيلية دمّرت مبنى في عيتا الشعب استخدمه حزب الله الارهابي لأنشطة عسكرية في جنوب لبنان”.

وأضاف: “خلال عملية ليلية دمرت قوات اللواء 300 مبنى استخدمه حزب الله الارهابي لأنشطة عسكرية في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان”.

وأوضح أنّ “أنشطة عناصر حزب الله داخل المبنى شكلت انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وكشف أنّ “المبنى المدمر كان يستخدم أيضًا كمنزل أحد عناصر حزب الله المدعو محمد حسين قاسم والذي قضي عليه الأسبوع الماضي في القرية بعد ان تم رصده وهو يحاول إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في المنطقة”.

وختم: “سنواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.