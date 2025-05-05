عقب الضربات الإسرائيلية التي شهدتها سوريا الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن "قوات لواء الجبال (810)، تحت قيادة الفرقة 210، تواصل العمل في جنوب سوريا".

https://x.com/i/status/1919324611507888241

كما أضاف أنه "خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ" في النظام السوري السابق.

كذلك أردف أن "القوات عثرت على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق، ومنها مستودعات أسلحة ومدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام"، مؤكداً أنه "تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل".

غارات في أنحاء سوريا

وكانت إسرائيل قصفت موقعاً قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، الخميس الفائت.

كما شنت أكثر من 20 غارة ليل الجمعة السبت على مراكز ومستودعات عسكرية في أنحاء سوريا، اعتبرت "الأكثر عنفاً منذ بداية العام"، وفق فرانس برس.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي وقتها أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في محيط دمشق ومناطق أخرى.

بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس حينها، أنها "رسالة واضحة للنظام السوري، بأن إسرائيل لن تسمح بنشر قوات سورية جنوب دمشق، أو بتهديد الطائفة الدرزية بأي شكل من الأشكال".

وتشكل الغارات التي تشنها إسرائيل على الترسانة العسكرية السورية وتوغل قواتها في جنوب البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، واحدة من التحديات التي تواجه الرئيس الجديد أحمد الشرع.

المصدر: العربية