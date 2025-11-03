رفعت اسرائيل وتيرة تهديداتها ضد لبنان، وآخرها التهويل بالعودة الى قصف بيروت اذا تعرضت مستوطناتها الشمالية لأي هجوم بحسب الوزير يسرائيل كاتس، ليعطي بعده بنيامين نتنياهو إشارات أوضح بقوله "سنمارس حقّنا في الدّفاع عن أنفسنا كما نصّ اتفاق وقف النار مع لبنان، ولن نسمح للبنان بأن يتحوّل مجدّدًا إلى جبهةٍ ضدّنا". مجدّدًا دعوته الحكومة اللبنانيّة إلى "تنفيذ التزاماتها بتجريد حزب الله من السلاح".

وبناء على هذه التهديدات التي أعقبت كلام الموفد الاميركي توم برّاك في منتدى المنامة، قدرت مصادر متابعة ان يكون هناك أيام من القتال النشط ضد حزب الله. لافتة الى أن إسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان، ولن تسمح بإعادة إعمار القرى الحدودية.

ورأت المصادر أن ضوءا اخضر اميركياً اعطي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله. في المقابل فقد أشار مصدر أمني في اتصال مع الأنباء الإلكترونية الى أن حزب الله لا يتعامل مع ملف سلاحه كأولوية وطنية أو كقضية قابلة للتسليم السريع. بل كملف تفاوضي طويل الأمد بعوامل داخلية وخارجية. والاهم انه يسعى بكل وضوح الى اضاعة الوقت حتى موعد الانتخابات النيابية حيث يراهن على تجديد شرعيته السياسية وحماية سلاحه عبر صناديق الاقتراع. وبمعنى أوضح تقول المصادر ان حزب الله يريد تحويل المفاوضات بشأن سلاحه إلى أمد بعيد على غرار مفاوضات الملف النووي الايراني. وهو ما تخشاه إسرائيل، لأن إبقاء هذا الملف بدون حسم قد يسمح لحزب الله ببناء ترسانته العسكرية.

بري يحرك ملف الإعمار

الى ذلك، وفي خطوة وصفت بالمهمة والاستثنائية يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً في دارته في المصيلح بشأن موضوع إعادة إعمار الجنوب. وسيشدد فيه على الأولويات الوطنية. أوساط متابعة في حركة امل تحدثت لـ "الأنباء" الالكترونية عن مشاركة عدد من وزارات الخدمات في هذا الاجتماع، بالاضافة الى منظمات دولية، وهيئات ومؤسسات محلية على صلة بموضوع الاعمار والأولويات المتصلة بها. وسينظر الى هذا اللقاء على أنه المبادرة الأوسع منذ نهاية الحرب لتحضير الأرضية الملائمة تمهيداُ لإعادة الإعمار. ويكتسب اللقاء رمزية خاصة كونه يعقد على بعد أمتار معدودة من الموقع الذي استهدفته إسرائيل وكان يضم معدات بناء. كما يأتي في ظل مواصلة إسرائيل استهدافاتها في الجنوب، ساعية لمنع السكان من العودة إلى قرى الحافة الأمامية الحدودية. وكذلك في أعقاب تهديدات وزير الحرب في اسرائيل يسرائيل كاتس بمنع الجنوبيين من العودة الى قراهم ما لم يرضخ حزب الله لتسليم سلاحه.

سلام من القاهرة: نرفض التدخل الخارجي بشؤوننا

رئيس الحكومة نواف سلام الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترأس مع نظيره المصري اجتماعات اللجنة اللبنانية-المصرية المشتركة، وتم التوقيع خلالها على عدة اتفاقيات ومعاهدات. كما زار والوفد المرافق مقرّ جامعة الدول العربية، وعقد اجتماعًا مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تناول الأوضاع الإقليمية والتطورات في لبنان والعلاقات اللبنانية – العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وبعد الاجتماع، توجّه سلام إلى القاعة الكبرى، حيث ألقى كلمةً أمام المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، أشار فيها إلى أنه في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا العربية، يقف لبنان اليوم على أتمّ العزم في مواجهة واقعه بثباتٍ ومسؤولية. مضيفا، لقد افتتح لبنان صفحةً جديدة في تاريخه بانتهاج سياسة واضحة تقوم على الإصلاح والسيادة معًا: إصلاحٌ في مؤسساته وإدارته واقتصاده، وسيادةٌ كاملة على أرضه وقراره. فالدولة اللبنانية تعمل اليوم على الالتزام الحقيقي باتفاق الطائف الذي يشكل أساس دستورنا وعلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 تنفيذًا كاملًا، انطلاقًا من إيمانها بالشرعية الدولية وتمسّكها باستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وحرصها على استعادة الحياة إلى القرى الجنوبية وإعادة الإعمار". ودعا سلام "أشقاءنا العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضينا ووقف اعتداءاتها المتكررة وإطلاق سراح أسرانا".

في الشأن الانتخابي، تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب الثلاثاء المقبل، على أن تقدم مقترحاتها في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

المصدر: الأنباء الالكترونية