لبنان في الفاتيكان، قبل قرابة الأربعين يومًا من أن يكون الفاتيكان في لبنان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شارك في القداس الاحتفالي الذي تم فيه إعلان الطوباوي المطران أغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، قديسًا على مذابح الكنائس الكاثوليكية.

وفي نهاية القداس حيّا البابا الرئيس عون على مشاركته في القداس، وقبلها استقبل البابا الرئيس عون الذي أكد أن لبنان بجميع أبنائه في انتظار زيارة قداسته نهاية الشهر المقبل بفارغ الصبر وأن كل الترتيبات اتخذت لنجاح الزيارة التي شكره على تلبيتها. ورد البابا مؤكدًا قيامه بهذه الزيارة التي يريدها زيارة سلام ورجاء.

«قنبلة» المفاوضات المباشرة

وبعيدًا من أجواء القداسة، كان «حزب الله» يهدد: «المفاوضات المباشرة ستفجِّر البلد»، جملة مقتضبة أدلى بها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان مكتوب، من شأنها أن «تُفجِّر» المراوحة السياسية، وتضع البلد أمام خيارات أحلاها مرّ، وتكاد أن تثبِّت أمرًا واقعًا مفاده: «إذا لم تسيروا وفق مشيئتنا فإننا سنفجِّر البلد».

الموضوع ليس موضوع «المفاوضات المباشرة» بل كل المواضيع التي تُطرَح منذ اتفاق وقف النار، حيث يبدو «ثنائي أمل - حزب الله» رافضًا كل شيء، من حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية إلى رفض أي دور لقوات الطوارئ الدولية، تحت طائلة «غضب الأهالي»، إلى الاعتراض على أي قرار تتخذه الحكومة.

مسألة رفض «التفاوض المباشر» معركة افتعلها «حزب الله» من دون أن يكون أحدٌ من السلطات الرسمية قد طرحها، فرئيس الجمهورية كان قال «ردًا على سؤال» حول هذا الموضوع: «إن شكل التفاوض يحدد لاحقًا»، فلماذا يستبق «الحزب» هذا الموضوع ويفتح معركة في غير أوانها؟

جاء موقف الشيخ قبلان في سياق المواقف التي بدأت طلائعها تظهر منذ قرابة الأسبوع، ما يؤشر إلى أن لبنان الرسمي سيُواجَه بسيل من الرفض من جانب «الثنائي»، ما يطرح السؤال التالي: ما هو شكل المفاوضات الذي يقبل به «الثنائي»؟ وهل خطته هي لكسب الوقت؟ ولأي سبب؟

في سياق ملف المفاوضات، علمت «نداء الوطن» أن بعبدا تنتظر أي إشارة أميركية أو حركة هذا الأسبوع، فالرئيس عون قام بخطوة إيجابية وينتظر ماذا ستكون ترجمتها في الدوائر الأميركية خصوصًا أن واشنطن ستكون الوسيط في أي مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مع أنه من المبكر الحديث عن مثل هكذا خطوة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

المصدر: نداء الوطن