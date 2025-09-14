أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا في أنحاء مدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها هناك وتحث الفلسطينيين على الإجلاء، حسبما أفاد طاقم طبي يوم السبت، وكان من بين القتلى 12 طفلا، وفقا لمشرحة مستشفى الشفاء، حيث تم نقل الجثث.

وأشارت وزارة الصحة في غزة السبت إلى أن 7 أشخاص من بينهم أطفال ماتوا نتيجة لأسباب مرتبطة بسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى إلى 420، بمن فيهم 145 طفلا، منذ بداية الحرب.

وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة غاراتها على مدينة غزة، ودمرت العديد من المباني الشاهقة واتهمت حماس بوضع معدات مراقبة فيها.

وزعم الجيش الإسرائيلي أمس السبت إنه استهدف برجًا سكنياً تستخدمه حماس في منطقة مدينة غزة، وأمر السكان بالمغادرة، في إطار هجوم يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مدينة فلسطينية، يقول إنها آخر معقل لحماس.

ولا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين هناك، يعانون من ظروف المجاعة.