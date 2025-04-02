شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، أسفرت عن سماع دوي انفجارات قوية في محيط العاصمة دمشق وريف حمص وحماة.

ووفقًا لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار تيفور (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى مطار حماة العسكري، ما يشير إلى هجوم منسق على قواعد جوية استراتيجية داخل العمق السوري.

كما طالت إحدى الغارات مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي العاصمة دمشق، وهو منشأة سبق أن استُهدفت عدة مرات في غارات سابقة، وتعرضت لأضرار جسيمة.

ووفق مصادر سكاي نيوز عربية، مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى.

كما افادت بأن إحدى الغارات الإسرائيلية في سوريا استهدفت قاعدة عسكرية كانت مقرا لأحد ألوية الجيش السابق بريف دمشق.

https://twitter.com/i/status/1907502949032456198

كما أشارت مصادر محلية إلى أن ضربة أخرى استهدفت مطار حماة والطائرات العسكرية المرابضة فيه، بالإضافة إلى مبنى للبحوث العلمية في المحافظة..