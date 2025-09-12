ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجلسة الأخيرة للكابينيت شهدت بحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية فإن المؤسسة الأمنية عرضت مخططها على نتنياهو لتهجير الفلسطينيين بدءا من الشهر القادم والذي سيحدث عبر وسائل مختلفة جوا وبحرا.

وأضافت أنه من المفترض أن يعرض نتنياهو هذه الخطط على وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الذي يزور إسرائيل الأحد القادم.

كما أوضحت القناة أن إسرائيل سبق وأن تواصلت مع عدة دول لاستقبال الفلسطينيين.

لكن الأهم كما أضافت القناة أن إسرائيل نفسها لديها شكوك من إمكانية نجاح الخطة.

فيما طالب وزراء أخرون مثل وزيرة التطوير جيلا جملئيل بضرورة إقناع مصر بأن المهجرين سيمرون عبرها على الأقل وهو ما شكك نتنياهو في نجاحه أيضاً.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن ما تردد عن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة يدخل في إطار "سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية".

وأضافت الوزارة في بيان أن "اتصالات مصر مع الدول التي ترددت أنباء عن موافقتها على استقبال الفلسطينيين أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة".

وأوضحت الخارجية أن "مصر لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقيا أو قانونيا له"، مضيفة أن القاهرة "لن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وجاء في البيان أن مصر "تجدد رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية"، داعية دول العالم إلى "عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً وتمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع".