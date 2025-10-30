أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر الدولي في غزة، جثماني رهينتين كانت تحتجزهما حماس، في إطار اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع.

وأورد في بيان "تسلمت إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثماني رهينتين أعيدتا إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة"، مشيرا الى أنهما سينقلان الى مركز للطب الشرعي "وبعد استكمال عملية التعرّف على الهوية سيتم إبلاغ عائلتيهما رسميا".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت حماس أنها ستقوم بتسليم رفات رهينتين إسرائيليتين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت في بيان "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة".

ويأتي ذلك غداة شن الجيش الإسرائيلي غارة قال إنها استهدفت مستودعا للأسلحة في شمال القطاع، على رغم إعلانه إعادة العمل بوقف إطلاق النار في القطاع عقب سلسلة ضربات نفذها بعد اتهامه حماس بانتهاك الاتفاق.

وأسفرت ضربة الأربعاء عن مقتل شخصين، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، بينما أسفرت الضربات الليلية التي سبقتها عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 46 طفلا، بحسب المصدر ذاته.

وكانت هذه الحصيلة الأعلى منذ 10 أكتوبر، تاريخ سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على مقترح أميركي، بعد عامين من الحرب بين الدولة العبرية وحماس.

وكانت الحركة قد أعلنت ليل الاثنين تسليم الجثمان السادس عشر من أصل 28 رهينة متوفين لا يزالون محتجزين في القطاع.

إلا أن إسرائيل أعلنت الثلاثاء أن أجزاء من الرفات تعود إلى رهينة سبق أن استعاد جيشها جثمانه من القطاع.

وتؤكد حماس أن تحديد مكان الجثامين معقد وصعب بسبب الدمار اللاحق بالقطاع جراء الحرب.