أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن إردوغان قوله، في كلمة ألقاها في فعالية بشأن إدارة الهجرة في مدينة إسطنبول، إن "عدد العائدين من تركيا إلى سوريا منذ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بلغ 200 ألف شخص".

ولفت إلى تسارع وتيرة العائدين السوريين من تركيا إلى سوريا كلما تحسنت الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب"، حسب تعبيره.

وعلى صعيد متصل بالهجرة، لفت الرئيس التركي إلى "تسبب سياسات القوى الغربية باضطرار المهاجرين إلى الهجرة من بلدانهم"، مشدداً على أن "القوى الغربية تتوارى عن الأنظار عندما يحين الوقت لتقاسم أعباء المهاجرين"، حسب تعبيره.

ونفى إردوغان اتهامات المعارضة التركية بوجود مبالغة بأعداد المهاجرين في تركيا، مؤكداً أن بلاده لا تهمل مكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين.

وأوضح في هذا الإطار أنه "جرى منع 270 ألف مهاجر غير نظامي من العبور إلى داخل تركيا خلال العامين الماضيين".

وشدد على أن "تركيا عازمة على عدم السماح لسلوكيات غير إنسانية مثل سوء معاملة المهاجرين على غرار ما تشهده البلدان الغربية بشكل متكرر"، بحسب تعبيره.

وفي حديثه عن وضع المهاجرين في تركيا، أشار إردوغان إلى أن "عدد المهاجرين في البلاد يبلغ 4.03 مليون، منهم 2.86 مليون هم من السوريين يحملون وضعاً مؤقتاً، و1.09 مليون لديهم تصريح إقامة، و176 ألفاً آخرون هم أشخاص تحت حماية دولية".