أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختبارا جديدا لنيل الجنسية الأميركية، وتضمنت هذه النسخة أسئلة وصفت بـ"المعقدة".

ويحتوي الاختبار الجديد على أسئلة معقدة، وإجابات تتطلب تحديدا أكبر، وجاء هذا في إطار جهود إدارة ترامب لتشديد مسارات الهجرة القانونية، بحسب صحيفة "انديبندنت".

ويتضمن الاختبار 128 سؤالا محتملا، بدلا من 100، وسيتعين على المتقدم الإجابة عن 20 سؤالا في الاختبار عوضا عن 10 أسئلة، وسيكون عليه الإجابة عن 12 سؤالا بشكل صحيح بدلا من 6 أسئلة، في الاختبار القديم.

ومن المرتقب أن يبدأ العمل بهذا الاختبار الجديد ابتداء من 20 أكتوبر المقبل.

كما أحدثت الإدارة تغييرات في بنك الأسئلة، حيث تم تقليص الأسئلة القابلة للإجابة بكلمة واحدة، واستبدلت بأسئلة أكثر تفصيلا من نوع "لماذا؟" أو "كيف؟".

فعلى سبيل المثال، في الاختبار الجديد سيسأل المتقدمون عن "سبب انخراط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية" بدلا من سؤال: "من حاربت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؟".

وذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز، أن هذا الاختبار الجديد سيركز على التاريخ الأميركي ونظام الحكم.

وقال المتحدث باسم وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ماثيو تراجيسر، في بيان إن التغييرات تهدف إلى "ضمان أن المهاجرين الذين يستوفون جميع شروط الأهلية، بما في ذلك القدرة على القراءة والكتابة، والتحدث بالإنجليزية، وفهم سياسات الحكومة الأميركية، والتربية المدنية، هم فقط من سيتمكنون من الحصول على الجنسية".