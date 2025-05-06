أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الإثنين، توجيها بتقليص عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم في القوات المسلحة الأميركية بنسبة 20 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تقليص المناصب القيادية العليا ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

وشمل التوجيه أيضا الحرس الوطني، الذي طُلب منه إجراء تقليص مماثل بنسبة 20 بالمئة في عدد المناصب القيادية العليا.

وقال هيغسيث في مذكرة رسمية إن هذه الخطوة تهدف إلى “إزالة البنى الهيكلية المكررة من أجل تحسين القيادة وجعلها أكثر سلاسة”، مؤكدا أن التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع لتعزيز الكفاءة والفعالية.

كما أمر الوزير بتخفيض إضافي بنسبة 10بالمئة من مجمل الرتب العسكرية العليا، بما يشمل جميع الضباط من رتبة نجمة واحدة فما فوق، أو ما يعادلهم في البحرية الأميركية.