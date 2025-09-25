تعمل شرطة بريطانيا على إجلاء سكان بعض أحياء مدينة سويندون إثر انفجار أعقبه حريق في منطقة صناعية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الشرطة المحلية أنها "تقوم بإخلاء الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية وإغلاق عدة طرق محيطة بعد أن شهدت انفجارا هائلا في أحد المستودعات ضمن المنطقة الصناعية في مدينة سويندون.

ونقلت القناة في بيان: "تتواجد فرق الطوارئ في موقع حادث خطير في مقاطعة ويلتشير بعد انفجار هائل في مستودع ضمن المنطقة الصناعية".

وأفادت الشرطة بأنها تعمل على "إخلاء الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية وتم فرض طوق أمني واسع، وأُغلق طريق كريكليد بين كوينزفيلد وثامسداون درايف".

ويُذكر أن الشرطة ورجال الإطفاء والأطقم الطبية نُقلوا إلى المنطقة الصناعية المعروفة باسم "غراوندويل إندستريال إيستيت" قرابة الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، وأرسلت خدمة الإطفاء والإنقاذ في دورست وويلتشير استجابةً كبيرةً، شملت 12 سيارة إطفاء من مختلف أنحاء المقاطعة، مدعومة بمركبات متخصصة ومنصة سلّم هوائية وناقلات مياه.

كما حثّت الشرطة السكان القاطنين بالقرب من المنطقة الصناعية على إغلاق نوافذهم وعدم الاقتراب منها حرصا على سلامتهم. ووصل إلى موقع الحادث ما لا يقل عن 10 سيارات إطفاء وآليات متخصصة أخرى.

وأفاد شهود عيان بأنهم شعروا باهتزاز منازلهم لحظة وقوع الانفجار.