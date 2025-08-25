المركزية- صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "بناءً على أخبار متداولة في نهاية الأسبوع الماضي عبر أحد المواقع الإلكترونية بشأن الباخرة HAWK III المحمّلة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، والادّعاء ان مستنداتها الرسمية مزوّرة وجرى التلاعب بالمنشأ، وجّهت وزارة الطاقة والمياه كتاباً الى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 25/8/2025 طلبت منها عبره اعتبار ما تم تداوله إخباراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة وإفادتها بالنتائج كي تتخذ الإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة، الى أن وزارة الطاقة كانت بـتاريخ 23/6/2025، وبناءً على استشارة جهات قضائية، أعطت توجيهات لجميع الشركات التي كان لديها عقود لاستقدام بواخر، بضرورة تقديم مستند صادر عن شركة الرقابة في مرفأ تحميل، يثبت أنه تم التحميل بحضورها في هذا المرفأ الى جانب نتائج مطابَقة الشُحنات للمواصفات من قبل شركات عالمية التي تجرى في مرفأ التحميل".