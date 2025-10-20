أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها اعتقلت ناشطا متطرفا في إقليم ستافروبول الروسي كان يخطط لهجوم إرهابي على مبنى إدارة مدينة غورغيفسكي، بحسب وكالة "تاس".

وذكرت الهيئة : "الأمن الفيدرالي وثق أنشطة غير قانونية قام بها أحد سكان مدينة غورغيفسكي في إقليم ستافروبول، من مواليد عام 2000، والمتورط في التحضير لهجوم إرهابي".

أضافت :"أن الرجل، ذو الأفكار المتطرفة، تواصل عبر تطبيق تلغرام طواعية مع منظمة إرهابية محظورة في روسيا وانضم إليها بهدف ارتكاب جريمة باسمها".

وتابع الأمن الروسي: "بناء على تعليمات من مشغله، أجرى الرجل استطلاعا لموقع هجوم إرهابي محتمل (مبنى إدارة مدينة غورغيفسكي)، وبعد ذلك حصل على مكونات لصنع عبوة ناسفة يدوية الصنع".

وأشارت إلى أنه "لم يتمكن من تنفيذ خطته، حيث اعتقله ضباط الأمن الفيدرالي الروسي قبل ذلك. وخلال تفتيش منزل المعتقل، تم ضبط مواد أولية لصناعة عبوة ناسفة".

وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية في إقليم ستافروبول قضية جنائية بتهمة التحضير لعمل إرهابي. وأمرت المحكمة باحتجاز الرجل.