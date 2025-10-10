كشفت مصادر أمنية، عن إحباط مخطط إسرائيلي لتنفيذ تفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت المصادر الأمنية، وفق “الجريدة” الكويتية، بأنه قبل فترة تم إلقاء القبض على أشخاص بحوزتهم بطاريات مفخخة لدراجات نارية، وهذه البطاريات كان من الممكن وضعها بشكل عشوائي في عدد من الدراجات النارية التي يمكنها أن تنفجر في أي منطقة، كتكرار لسيناريو تفجيرات “البيجر”، بينما تتركز التحقيقات حول كيفية تفخيخ هذه البطاريات والمواقع التي كان يمكن استهدافها، ومن بينها مدفن الأمين العام السابق لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات الكاملة لهذه العملية.

