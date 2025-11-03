أجلت السلطات الفيليبينية أكثر من 150 ألف الأشخاص الاثنين من مناطق ساحلية يُتوقع أن تتأثر بالاعصار "كالماغي" الذي يقترب من أرخبيل فيساياس، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وتم اجلاء 156 ألف شخص على سبيل الاحتراز، وفق ما صرح نائب مدير مكتب الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو في مؤتمر صحافي، مضيفا أنه "من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بعد منتصف الليل".

وقال المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية رويل مونيسا إن "عمليات إجلاء تجري في بالو وتاناوان" اللتين يقطنهما نحو 140 ألف شخص بحسب إحصاء سكاني أجري العام الماضي.

وسبق لهاتين المنطقتين أن تعرضتا لأضرار بالغة جراء الإعصار هايان الذي ضرب البلاد في العام 2013 وأودى بحياة ستة آلاف شخص على الأقل.

وبدأت عمليات الإجلاء امس الأحد في جزيرة سامار المجاورة، حيث أكد المسؤول في الدفاع المدني راندي نيكارت نقل عدد كبير من السكان الى مناطق آمنة "خصوصا في غيوان (نحو 50 ألف نسمة) حيث يرجح أن تضرب العاصفة اليابسة".

كما نُقل ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى مناطق آمنة في جزر دينغات في اليومين الماضيين، بحسب ما أكد الحاكم المحلي نيلو ديميري لوكالة فرانس برس.

ويضرب الفيليبين أو يقترب منها نحو 20 إعصارا وعاصفة سنويا، وغالبا ما تُلحق الأضرار الأكبر في أفقر مناطق البلاد. وتوقعت عالمة الأرصاد الجوية شارماين فاريلا أن تضرب الأرخبيل الآسيوي ما بين "ثلاث الى خمس" عواصف أخرى هذه السنة.

ويرى الخبراء أن التغير المناخي يجعل الظواهر المناخية المتطرفة أكثر تواترا وحدة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".