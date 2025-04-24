المركزية- نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون.

وبعد الظهر، افيد عن إصابة مسعف في استهداف إسرائيلي لغرفة جاهزة في قرية ميس الجبل، وتم انتشال أشلاء ضحيتين في محيط بلدة دير سريان في محافظة النبطية.

وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على غرفة جاهزة في محيط بركة ميس الجبل، ما أدى إلى إصابة المُسعف في كشافة الرسالة الإسلامية أسامة فرحات.

الى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني فرض إجراءات مشددة في بعض المناطق ضد حزب الله، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات فاقت التوقعات الإسرائيلية من حيث شدتها ونطاقها.

وأوضح المسؤول أن الوضع الميداني لا يزال يشهد تطورات مستمرة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لمنع حزب الله من إعادة التمركز في تلك المناطق الحدودية.

وكان قد كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر "اكس"، يوم أمس الأربعاء، "يواصل الجيش الإسرائيلي حملته لمنع إعادة اعمار حزب الله، بما في ذلك ضرب أهداف ضالعة في محاولات إعادة بناء قدرات الحزب، وعناصر ينتهكون التفاهمات ويشاركون في أنشطة عسكرية تشكل تهديدًا لسكان إسرائيل".

وأضاف ادرعي، "منذ بداية التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، تم القضاء على أكثر من 140 عنصرًا شكّلوا تهديدًا في أنحاء لبنان، وعلى مدار الأسبوع الأخير، شنّت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات دقيقة تم خلالها تصفية تسعة عناصر شاركوا في أنشطة عسكرية في أنحاء لبنان، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400، حسن علي نصر، الذي عمل على إعادة اعمار القدرات العسكرية لمنظمة حزب الله".